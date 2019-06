Modder maakt controller voor Smash Ultimate van blik Spam en Wii Nunchuck

Een modder heeft een werkende controller gemaakt van een blikje Spam. In het blik ham heeft hij een knop gebouwd om aanvallen met het personage 'Ness' in Switch-game Super Smash Bros. Ultimate te spammen.

De controller is, geheel zoals zijn naam doet verwachten, bedoeld voor mensen die vaak dezelfde aanvallen achter elkaar gebruiken, oftewel spammen. In het lege hamblik is een microcontroller ingebouwd en één knop.

InsertControllerHere, de maker van de controller, heeft ook een Wii Nunchuck erbij gehaald om daadwerkelijk te kunnen bewegen met het personage. De controller kan ook met andere personages gebruikt worden, met de beperking dat er maar één bruikbare knop is.

Het zijn niet de enige controllerprojecten van InsertControllerHere. Hij maakte eerder ook een vlees-, banaan- en mayonaisse-controller.