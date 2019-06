Counter-Strike bestaat twintig jaar en Valve komt met retroversie van Dust II

Twintig jaar jaar geleden kwam Counter-Strike uit. Deze modificatie voor het originele Half-Life werd net als de shooter van Valve zeer populair en groeide uit tot een eigen franchise. Ter ere van deze verjaardag brengt Valve een retroversie uit van het bekende Dust II-speelveld.

Counter-Strike kwam op 19 juni 1999 voor het eerst uit als bèta en de eerste officiële 1.0-versie kwam op 8 november 2000 beschikbaar. Valve sloot in juli 2004 de WON-servers die voor het originele Counter-Strike werden gebruikt en dirigeerde spelers daarmee naar het gebruik van Steam. De mod werd gemaakt door Minh Le en Jess Cliffe; zij werden later door Valve aangenomen en het intellectueel eigendom ging ook over.

Het originele Counter-Strike werd verschillende malen van updates voorzien, waarna er in 2004 een remake kwam, een standaloneversie in de vorm van Counter-Strike: Source. Daarbij geeft de naam al aan dat het spel op de Source-engine werd gebaseerd, die ook voor Half-Life 2 werd gebruikt. Ook dit spel kreeg weer in een opvolger, in de vorm van het in 2012 uitgebrachte Counter-Strike: Global Offensive.

Valve viert het twintig jaar geleden geïntroduceerde Counter-Strike door de originele versie van Dust II in de Casual Dust II-speelveldgroep van Counter-Strike: Global Offensive in te passen. In deze Casual-spelmodus wordt bij rotatie afgewisseld tussen de gemoderniseerde, opgesmukte versie van Dust II en de klassieke oude versie.