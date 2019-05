Filmexperts maken 4k-versie van oudste video van zonsverduistering uit 1900

Filmexperts van het British Film Institute en medewerkers van de Royal Astronomical Society hebben de oudste video van een zonsverduistering ontdekt, de opnames opnieuw gescand en er een 4k-versie van gemaakt. De oorspronkelijke video stamt uit het jaar 1900.

Royal Astronomical Society schrijft dat de originele opname nauwgezet is gescand en is hersteld in de vorm van een 4k-versie, waarbij de video per frame opnieuw is samengesteld en getimed. Het resultaat is op YouTube te bewonderen, al gaat de resolutie van de video daar niet verder dan 720p.

De oorspronkelijke video werd destijds vanuit het Amerikaanse North Carolina gemaakt door de Britse goochelaar Nevil Maskelyne. Dit was zijn tweede poging om het natuurfenomeen vast te leggen. In 1898 probeerde hij het ook al eens vanuit India, maar die opname werd gestolen. Volgens filmcurator Bryony Dixon wilde Maskelyne de opname inzetten als iets nieuws voor zijn magische theatershow.

Voor zover bekend is dit de oudste video die ooit van een zonsverduistering is gemaakt. Het was geen eenvoudige taak om het verschijnsel vast te leggen. Maskelyne gebruikte daarvoor een speciale, zelfgemaakte telescopische adapter die hij op zijn camera plaatste.

Een opmerkelijk toeval: tussen 1732 en 1811, lang voor de goochelaar, leefde er in Engeland ook een astronoom met de naam Nevil Maskelyne. Hij werd vooral bekend door het Schiehallionexperiment, vernoemd naar de berg waarop het werd uitgevoerd, om de dichtheid van de Aarde te bepalen door middel van een schietlood.