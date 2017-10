Robotgevecht tussen Amerika en Japan is sterk staaltje showworstelen

Het langverwachte robotgevecht tussen het Amerikaanse MegaBots en het Japanse Suidobashi Heavy Industry heeft plaatsgevonden. Het resultaat is een sterk staaltje showworstelen, te zien in een video van bijna een halfuur.

In totaal hebben er drie gevechten plaatsgevonden. Het doel was om de tegenstander uit te schakelen door deze omver te werpen of onklaar te maken. De wedstrijd vond plaats in een oude staalfabriek op een locatie in Japan.

In het eerste duel neemt de oude Iron Glory MK2-robot van het Amerikaanse MegaBots het op tegen de Japanse robot Kuratas. Iron Glory is zo'n 4,6 meter hoog, weegt 6 ton en heeft een spanwijdte van 6,7 meter. Hij wordt aangedreven door een motor met 24pk, haalt een snelheid van 4km/u en beschikt over een kanon dat grote verfballen kan afvuren. De kleinere Kuratas is 4 meter hoog en heeft een spanwijdte van 6 meter. Het gewicht is 6,5 ton en een 87pk-motor zorgt voor een topsnelheid van 29km/u. Een stalen punching fist moet Karutas in staat stellen om zijn tegenstander uit te schakelen. Het eerste gevecht is in enkele seconden afgelopen, de uitkomst is niet al te verrassend.

Voor het tweede gevecht zet MegaBots zijn Eagle Prime MK3-robot in, die het bedrijf speciaal heeft ontwikkeld voor het duel. Dat model is 4,8 meter hoog, heeft een spanwijdte van 12,2 meter en weegt 12 ton. Een 430pk-motor zorgt voor een maximale snelheid van 16km/u. De Eagle Prime heeft verwisselbare wapens, waaronder een grijpklauw en een industriële kettingzaag.

Het tweede gevecht duurt aanzienlijk langer en er vinden flink wat schermutselingen plaats. Het gevecht moet in eerste instantie stopgezet worden, als er een noodstopknop geraakt wordt. In een tweede ronde gaat de Eagle Prime-robot zijn Japanse tegenstander te lijf met de enorme kettingzaag. Het geheel eindigt op spectaculaire wijze, waarbij ook het decor betrokken is en presentator Mike Goldberg en robotexpert Saura Naderia hun beste beentje op het gebied van acteerwerk voort moeten zetten.

Het robotduel vond plaats zonder publiek en werd niet live uitgezonden. Het Amerikaanse MegaBots denkt dat het concept geschikt is voor liveshows. Of die er ook daadwerkelijk gaan komen, is nog niet bekend.