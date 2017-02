Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 17 februari 2017 18:24, 5 reacties • Feedback

Mattel ontwikkelt Barbie Hologram: een kleine doos waarin de frÍle jongedame weergegeven wordt als ware het een hologram. Barbie reageert op spraak en kan zich omkleden, dansen en de wekker zetten. De maker claimt de privacy gewaarborgd te hebben.

Mattel toont Barbie Hologram op de American International Toy Fair. Voorlopig gaat het om een concept, maar het zou wel degelijk de bedoeling zijn het speelgoed in vergelijkbare vorm later dit jaar op de markt te brengen, maar dan werkend. In de doos wordt een 3d-animatie op een transparant vlak geprojecteerd, waardoor de beroemde meisjespop lijkt te zweven.

Met de uitspraak 'Hello Barbie' moet ze tot leven komen, omschrijft Wired. Gebruikers kunnen haar laten dansen, omkleden en op andere manieren haar uiterlijk en gedrag aanpassen. Daarnaast kan ze de wekker zetten, als nachtlamp dienen en kan ze een weersverwachting geven.

Barbie Hologram verstuurt stemopdrachten voor interpretatie naar de servers van Mattel. De communicatie zou met 256bit-encryptie versleuteld worden en het bedrijf zou opnames niet opslaan, benadrukt Mattel om privacyzorgen weg te nemen. Het speelgoed zou aan alle vereiste regelgeving voldoen en volledige inzage in verzamelde data kunnen geven, is de claim. Barbie Hologram moet minder dan 300 dollar gaan kosten in de VS.