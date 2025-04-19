Versie 3.14.11 van Ocenaudio is uitgekomen. Dit gratis geluidsbewerkingsprogramma is van Braziliaanse bodem en heeft versies voor Windows, Linux en macOS. Het heeft uitgebreide mogelijkheden, zoals ondersteuning voor vst-plug-ins en het uitvoeren van een bewerking op verschillende plekken in een bestand tegelijk. Het openen en opslaan van bestanden gebeurt op de achtergrond, zodat het programma beschikbaar blijft. Verder is er een spectrumanalyzer aanwezig en het programma gaat zeer efficiënt om met geheugen. Het vergelijkbare Audacity heeft nog meer mogelijkheden en daardoor is Ocenaudio, zeker voor de beginnende gebruiker, net wat makkelijker te gebruiken. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 3.14.11 Add rename in opened files list

Add create loop function

Add link/unlink of selected audio files

Add filter for files with link (in open files list)

Add tags to open files

Add filter for tagged files (in the list of open files)

Fix export issues in some MP4 formats

Fix opening ape files with 24 bits per sample

Improve selection overlays usability

Other bug fixes and improvements