Tails staat voor The amnesic incognito live system en is een live Linux-distributie die zich richt op privacy en anonimiteit. Als basis maakt het gebruik van Debian GNU/Linux en het voegt daar een Gnome-omgeving met Tor, Tor Browser, Pidgin, Thunderbird, Electrum, LibreOffice, GPG en KeePassXC aan toe. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina. Versie 6 is op Debian 12 gebaseerd en heeft Gnome 43 als desktopomgeving. In versie 6.9 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes and updates Update Tor Browser to 14.0.1.

Update the Tor client to 0.4.8.13.

Update Thunderbird to 115.16.0. Fixed problems Fix automatic upgrades aborting with the error message " The upgrade could not be downloaded " even after a successful download. (#20593) For more details, read our changelog.