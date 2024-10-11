Op zich een logische vraag hoor, ik zal proberen mijn frustratie uit te leggen.
Ik heb 3 schermen, en dus 3 startbalken.
Windows stopt alle lopende instanties van een applicatie onder één icoontje op de startbalk.
Doorgaans heb ik maar een stuk of 5 verschillende applicaties lopen, dus zo'n 5 icoontjes.
Maar ik heb wel enorm veel instanties van die applicaties draaien. Bijvoorbeeld: 8 firefox windows, 10 notepads, 4 IDE's etc.)
Voorheen, in Windows 10 had ik deze zo ingesteld om de titels hier van weer te geven, en dat iedere startbalk, alleen de titels weer gaf op het scherm waarop deze actief waren. Zo kon ik direct in de startbalk al zien welke applicatie op welk scherm stond, omdat de titels al weergegeven werden. 1 Klik om deze te openen! (In plaats van icoontje aanklikken, en dan zoeken door alle applicaties die op alle schermen staan).
Bij de introductie van Windows 11 kon dat niet meer. Uitgeklapt weergeven was niet meer mogelijk. Dit is later pas terug gekomen. Maar het was altijd een klungelige weergave. Zo wordt nu een item in de taakbalk zo breed weergegeven als dat de tekst in de titel is. Op papier een logische keuze, maar als je aan het browsen gaat, en de titel steeds verandert, verandert de breedte van de tekst icoontjes bij iedere klik, en schuift alles in je startbalk de hele tijd van plaats. Erg irritant.
Dan is er het start menu zelf. Mijn veel gebruikte applicaties pin ik vast in de lijst van pinned items. Deze lijst is nu nog maar maximaal 15 items (terwijl ik meer items nodig heb), en daar onder een lijst van suggesties waar ik totaal niets aan heb. Schakel ik de suggesties uit, dan blijft daar wel een placeholder staan voor de suggesties die de helft van mijn start menu in neemt.
In Windows 10 had ik gewoon een lijst van de items die ik nodig had, en de belangrijke items maakte ik wat groter om ze sneller te vinden.
Dit lost Start 11 allemaal voor mij op.
Wat het nog niet op lost is wat er gebeurt als ik op de klok druk. Wat ik verwacht is dat ik een klok zou zien. Enkel een agenda en notificaties. Notificaties heb ik uitgezet, maar: de placeholder blijft staan. Weer zinloze onzin er bij, maar iets simpels als een klok krijg ik niet te zien. (Ik heb vaak de klok nodig omdat ik de tijd in secondes wil zien om snel even wat te timen).