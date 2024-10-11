Versie 3.8.11 van StartAllBack is uitgekomen. Met dit programma kunnen de vertrouwde startknop, taakbalk, Verkenner en contextmenu's in Windows 11 worden teruggebracht. Zoals de naam al doet vermoeden, is het van dezelfde maker als StartIsBack++. Een licentie voor het programma kost vijf, negen of twaalf dollar en mag daarvoor op een, twee of drie computers worden gebruikt. Sinds versie 3.8.7 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 3.8.11: Win + Alt + T hotkey to toggle taskbar autohide

+ + hotkey to toggle taskbar autohide Critical improvements and fixes Changes in version 3.8.10: Option to totally disable task grouping (a la XP)

Major improvements and fixes Changes in version 3.8.9: Minor improvements and fixes Changes in version 3.8.8: Minor improvements and fixes