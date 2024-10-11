Software-update: StartAllBack 3.8.11

StartIsBack logo (75 pix) Versie 3.8.11 van StartAllBack is uitgekomen. Met dit programma kunnen de vertrouwde startknop, taakbalk, Verkenner en contextmenu's in Windows 11 worden teruggebracht. Zoals de naam al doet vermoeden, is het van dezelfde maker als StartIsBack++. Een licentie voor het programma kost vijf, negen of twaalf dollar en mag daarvoor op een, twee of drie computers worden gebruikt. Sinds versie 3.8.7 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 3.8.11:
  • Win+Alt+T hotkey to toggle taskbar autohide
  • Critical improvements and fixes
Changes in version 3.8.10:
  • Option to totally disable task grouping (a la XP)
  • Major improvements and fixes
Changes in version 3.8.9:
  • Minor improvements and fixes
Changes in version 3.8.8:
  • Minor improvements and fixes

StartAllBack

Versienummer 3.8.11
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 11
Website StartAllBack
Download https://www.startallback.com/download.php
Licentietype Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 11-10-2024 09:00 22

11-10-2024 • 09:00

22

Bron: StartAllBack

Update-historie

09-12 StartAllBack 3.9.20 3
19-11 StartAllBack 3.9.18 19
09-'25 StartAllBack 3.9.15 5
06-'25 StartAllBack 3.9.12 19
06-'25 StartAllBack 3.9.10 47
05-'25 StartAllBack 3.9.9 8
03-'25 StartAllBack 3.9.6 7
02-'25 StartAllBack 3.9.5 0
02-'25 StartAllBack 3.9.3 16
12-'24 StartAllBack 3.9 21
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StartAllBack

geen prijs bekend

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Reacties (22)

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Indy81 11 oktober 2024 10:10
Ik heb als alternatief een tijdje terug Start11 gekocht, ben daar erg blij mee. Ik vind het alleen van de zotten dat zoiets nodig is.
Ortep @Indy8111 oktober 2024 10:36
Waarom is het nodig dan?

Ik kan prima overweg met de nieuwe dingen.

Van mij mag je het gebruiken. Maar echt nodig is het niet. Hoe langer je krampachtig blijft vasthouden aan dingen van jaren geleden hoe moeilijker het wordt om ooit veranderingen te kunnen volgen

[Reactie gewijzigd door Ortep op 11 oktober 2024 10:55]

Carlos0_0 @Ortep11 oktober 2024 10:51
Precies kijk vind ik alle wijzigingen fijn in een nieuw os zoals win11 bijv, nee niet altijd.
Maar zo wordt het alleen maar moeilijker, om wel een keer die omschakeling te maken. Als het ineens niet meer gaat(Omdat er zoveel anders is).

Zoals hier lees vaak gepinde apps, kan je prima aan je start menu vast pinnen in plaats van Quik access(Of een enkele aan de taskbar).
Start menu kan je zelfs nog mapjes maken als bijv een mapje office, een mapje games zodat het een beetje gesorteerd blijft netjes.

Nodig is het echt niet, prima je het inderdaad zo fijn vind werken al 10 jaar. maar handig is het niet om het altijd zo te blijven willen doen.
In Search of Sunrise @Carlos0_011 oktober 2024 11:29
Als het niet nodig is, dan hoeft het ook niet. En waarom zou het niet handig zijn. Omdat het niet hip is? Er zijn anders ook mensen die juist behoefte hebben aan een vertrouwde omgeving. Die schieten juist in de stress als er radicale veranderingen plaats vinden. Kijk, voor een ict'er is het wat anders. Die moeten op de hoogte blijven. Maar voor een gewone gemiddelde gebruiker is dat minder van belang.
Ortep @Carlos0_011 oktober 2024 10:57
Waar je ook tegen aan loopt is dat als je gewend bent om dit soort dingen gebruikt en je moet een keer werken met een systeem waar het allemaal niet op staat dat je dan compleet de weg kwijt bent.
Carlos0_0 @Ortep11 oktober 2024 11:06
Klopt daarom probeer ik er gewoon het beste van te maken, met de normale instellingen van het systeem.
Enige wat ik onder windows 11 aangepast heb is het rechte muisknop menu, want dat nieuwe menu was gewoon verschrikkelijk.

Ik moest 99% van de tijd altijd moest klikken op de more options knop, goed nu is dit z'n kleine wijziging dat maakt niet uit.
Maar als ik nu recentelijke rechte muisknop zie is het al wat verbeterd(Meer opties en apps die er gebruik van maken), dus of ik voor altijd zo laat geen idee misschien niet.
pbk @Carlos0_011 oktober 2024 19:30
Rechts klikken met shift indrukken werkt volgens mij ook.
Donjoost23 @Carlos0_011 oktober 2024 12:49
Dat is handig en fijn om te horen. Ga ik is uitzoeken
Indy81 @Ortep11 oktober 2024 11:17
Op zich een logische vraag hoor, ik zal proberen mijn frustratie uit te leggen.

Ik heb 3 schermen, en dus 3 startbalken.
Windows stopt alle lopende instanties van een applicatie onder één icoontje op de startbalk.
Doorgaans heb ik maar een stuk of 5 verschillende applicaties lopen, dus zo'n 5 icoontjes.
Maar ik heb wel enorm veel instanties van die applicaties draaien. Bijvoorbeeld: 8 firefox windows, 10 notepads, 4 IDE's etc.)
Voorheen, in Windows 10 had ik deze zo ingesteld om de titels hier van weer te geven, en dat iedere startbalk, alleen de titels weer gaf op het scherm waarop deze actief waren. Zo kon ik direct in de startbalk al zien welke applicatie op welk scherm stond, omdat de titels al weergegeven werden. 1 Klik om deze te openen! (In plaats van icoontje aanklikken, en dan zoeken door alle applicaties die op alle schermen staan).

Bij de introductie van Windows 11 kon dat niet meer. Uitgeklapt weergeven was niet meer mogelijk. Dit is later pas terug gekomen. Maar het was altijd een klungelige weergave. Zo wordt nu een item in de taakbalk zo breed weergegeven als dat de tekst in de titel is. Op papier een logische keuze, maar als je aan het browsen gaat, en de titel steeds verandert, verandert de breedte van de tekst icoontjes bij iedere klik, en schuift alles in je startbalk de hele tijd van plaats. Erg irritant.

Dan is er het start menu zelf. Mijn veel gebruikte applicaties pin ik vast in de lijst van pinned items. Deze lijst is nu nog maar maximaal 15 items (terwijl ik meer items nodig heb), en daar onder een lijst van suggesties waar ik totaal niets aan heb. Schakel ik de suggesties uit, dan blijft daar wel een placeholder staan voor de suggesties die de helft van mijn start menu in neemt.
In Windows 10 had ik gewoon een lijst van de items die ik nodig had, en de belangrijke items maakte ik wat groter om ze sneller te vinden.

Dit lost Start 11 allemaal voor mij op.

Wat het nog niet op lost is wat er gebeurt als ik op de klok druk. Wat ik verwacht is dat ik een klok zou zien. Enkel een agenda en notificaties. Notificaties heb ik uitgezet, maar: de placeholder blijft staan. Weer zinloze onzin er bij, maar iets simpels als een klok krijg ik niet te zien. (Ik heb vaak de klok nodig omdat ik de tijd in secondes wil zien om snel even wat te timen).
In Search of Sunrise @Ortep11 oktober 2024 11:18
Elke verandering is geen verbetering en die hoef je dan ook niet te volgen. Daar zijn geen wetten of regels van. Dat jij overweg kan met nieuwe dingen is fijn voor je, maar zo werkt het niet bij iedereen. Er zijn ook mensen die simpelweg moeite hebben om al die veranderingen bij te benen of het dan gewoon compleet niet kunnen vinden en in de stress raken. Die hebben baat bij een vertrouwde omgeving. Maar daar wordt geen rekening mee gehouden. Nee, mensen moeten zich maar aanpassen. Het zou beter zijn als bedrijven niet gaan bepalen wat goed voor je is.
sellh @Ortep11 oktober 2024 21:37
Waarom zou je veranderingen moeten volgen als je prettiger werkt met alternatieven?

Meegaan met veranderingen is geen doel op zich! Als een alternatief beter werkt, gebruik ik dat alternatief.

Vandaar dat ik al jarenlang Startmenu-x gebruik. Daar ben ik door en door aan gewend en dat is voor mij stukken overzichtelijker en gebruikersvriendelijker dan het nieuwste Windows-menu.
En mocht er een argument zijn om op een gegeven moment toch over te stappen naar de nieuwste Windows toepassing, dan is er niets dat dat nu of in de toekomst verhindert.
temp00 11 oktober 2024 09:37
Fijn programma. Het is het enige programma dat Quick Launch weet terug te brengen in Windows 11. De evaluation tijd is vrij lang en het programma is tijdens deze periode volledig te gebruiken. Persoonlijk heb ik vrij snel een licentie gekocht want voor 5 dollar hoef je niet te tobben.
Olaf van der Spek @temp0011 oktober 2024 10:17
Waarom Quick Launch in plaats van een programma pinnen op de taskbar?
temp00 @Olaf van der Spek11 oktober 2024 10:35
Pinnen op de taskbar heb ik nooit gebruikt en is ook niet te vergelijken met Quick Launch. Om een paar issues te benoemen: veel groter, problematisch bij meerdere items van hetzelfde programma, problematisch bij het meegeven van commandline parameters, geen vaste lokatie en op de lokatie van de pin opent ook de taskbar vensterruimte, nog meer issues waarvoor ik de voorkeur geef voor Quick Launch.
Ra_gdd @temp0011 oktober 2024 11:16
Ik ben met je 100% eens, ik verkies quicklaunch ook over vastpinnen met dezelfde argumenten als u.
Staat op vaste plaats, kleine icoontjes en je zit duidelijk welke software open staat.
WillySis @temp0011 oktober 2024 10:13
Volledig mee eens.
Het oude menu (tot Windows 7) is gewoon simpel, compact, snel en volledig zelf in te delen.
valhalla @temp0011 oktober 2024 15:03
QuickLaunch folder op Taskbar: Met StartAllBack werkt dat wel in 23H2 en op het moment NIET meer in 24H2.

NB. Zelfde geldt voor DUmeter toolbar op taskbar.

[Reactie gewijzigd door valhalla op 11 oktober 2024 15:05]

temp00 @valhalla11 oktober 2024 17:21
Bedankt voor de waarschuwing! Dan stel ik 24H2 zeker uit totdat StartAllBack is gepatched :)
wootah 11 oktober 2024 09:52
Sinds een tijdje zijn we op ons werk over op geen admin rechten meer, dus zomaar iets installeren gaat niet. Gelukkig kan deze start menu vervanger gewoon voor de user alleen geïnstalleerd worden zonder extra rechten :D

[Reactie gewijzigd door wootah op 11 oktober 2024 10:35]

Martinspire 11 oktober 2024 11:43
Fijne tool. Toch hoop ik dat ze ooit nog eens toestaan schermen te pinnen op extra monitoren en niet alleen je main monitor. Of dat met de start-knop op je toetsenbord het menu opent waar je muis is ipv je main monitor.
Donkz 12 oktober 2024 10:39
Voor wie de voordelen van Quick Launch en pinnen op de taskbar wil hebben, zonder de nadelen:
Ik gebruikte altijd 7+ Taskbar Tweaker met de optie 'Don't group pinned items', in combinatie met ExplorerPatcher. Maar ja, Windows 24H2 is aantocht, dus ik gebruik nu Windhawk (van de maker van 7+ Taskbar Tweaker), met onder andere deze mod:
https://windhawk.net/mods/taskbar-grouping

Die heeft de opties 'Pinned items remain in place' en 'Pinned items remain in place, group running instances'.
saL-onE 13 oktober 2024 07:19
Ik gebruik zelf altijd Open-Shell (voorheen Classic-Shell). Het is gratis en ik heb er nog nooit problemen mee gehad.

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