Phil Harvey heeft kort achter elkaar versies 12.88 en 12.89 van ExifTool uitgebracht. ExifTool is een gratis en crossplatformprogramma waarmee de metadata van een groot aantal bestanden kan worden beheerd en bewerkt. Het werkt vanaf de commandline, maar er zijn oplossingen van derden beschikbaar waardoor het ook met een grafische gebruikersinterface kan worden gebruikt. Met enige regelmaat verschijnen er nieuwe versies, maar de meeste uitgaven worden onder de bètavlag beschikbaar gesteld. Ook deze update wordt als ontwikkelversie aangeduid; de laatste stabiele uitgave is versie 12.76. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:
Changes in version 12.89
Changes in version 12.88
- Added new Sony lenses and updated decoding of some tags
- Minor change to description of NKA files
- Fixed Archive::Zip problem in Windows executable version
- Windows EXE version now uses Oliver Betz's bundle with Strawberry Perl and comes in 32- and 64-bit versions
- MacOS distribution now uses a flattened package
- Added ability to read/write deflate-compressed XMP in HEIC files
- Added a new Canon LensType (thanks Norbert Wasser)
- Added a new XMP-GCamera tag (thanks Herb)
- Added a new Nikon LensID
- Added a few new Canon AFAreaMode values (thanks Wernfried)
- Added config_files/onone.config to the distribution
- Decode timed accelerometer readings from NextBase 622GW videos
- Decode Pentax K-3III CameraOrentation (thanks Peter)
- Improved German translation for LensModel
- Enhanced the API StructFormat JSONQ setting to quote all JSON values, even if they aren't in a structure
- Changed -geolocate option so specifying the Keys group writes Keys:GPSPosition only if an input city is specified, and Keys:LocationName only for input GPS coordinates
- Tweaked API Geolocation option recognized space-separated lat/lon even when there is no decimal point in the numbers
- API Changes:
- Changed LargeFileSupport default to 2 and added a warning if a large chunk is encountered. Set to 1 to avoid the warning.