Phil Harvey heeft kort achter elkaar versies 12.88 en 12.89 van ExifTool uitgebracht. ExifTool is een gratis en crossplatformprogramma waarmee de metadata van een groot aantal bestanden kan worden beheerd en bewerkt. Het werkt vanaf de commandline, maar er zijn oplossingen van derden beschikbaar waardoor het ook met een grafische gebruikersinterface kan worden gebruikt. Met enige regelmaat verschijnen er nieuwe versies, maar de meeste uitgaven worden onder de bètavlag beschikbaar gesteld. Ook deze update wordt als ontwikkelversie aangeduid; de laatste stabiele uitgave is versie 12.76. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 12.89 Added new Sony lenses and updated decoding of some tags

Minor change to description of NKA files

Fixed Archive::Zip problem in Windows executable version Changes in version 12.88 Windows EXE version now uses Oliver Betz's bundle with Strawberry Perl and comes in 32- and 64-bit versions

MacOS distribution now uses a flattened package

Added ability to read/write deflate-compressed XMP in HEIC files

Added a new Canon LensType (thanks Norbert Wasser)

Added a new XMP-GCamera tag (thanks Herb)

Added a new Nikon LensID

Added a few new Canon AFAreaMode values (thanks Wernfried)

Added config_files/onone.config to the distribution

Decode timed accelerometer readings from NextBase 622GW videos

Decode Pentax K-3III CameraOrentation (thanks Peter)

Improved German translation for LensModel

Enhanced the API StructFormat JSONQ setting to quote all JSON values, even if they aren't in a structure

Changed -geolocate option so specifying the Keys group writes Keys:GPSPosition only if an input city is specified, and Keys:LocationName only for input GPS coordinates

Tweaked API Geolocation option recognized space-separated lat/lon even when there is no decimal point in the numbers

API Changes: Changed LargeFileSupport default to 2 and added a warning if a large chunk is encountered. Set to 1 to avoid the warning.

