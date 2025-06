Versie 9.6.1 van RoboForm is uitgekomen. Dit programma is ruim twintig jaar geleden ontstaan als een hulpmiddel bij het invullen van formulieren en is inmiddels doorgegroeid naar een complete wachtwoordmanager. Het programma is beschikbaar voor Windows, Linux, macOS, Android en iOS, en als plug-in voor de bekendste webbrowsers. Het programma is gratis te gebruiken, maar wel met enkele beperkingen. Naast het veilig opslaan van wachtwoorden en passkeys, kan het ook sterke wachtwoorden genereren en waarschuwen als een wachtwoord voorkomt in een lijst met gelekte wachtwoorden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen doorgevoerd:

Changes in version 9.6.1: Open new Payment Page on start.roboform.com instead of old one on www.roboform.com.

Enterprise: simplified a setup procedure for new RoboForm Business users.

Enterprise: fixed some bugs with SSO RoboForm login method.

Enterprise: prepared for a new Admin Center UI.