Software-update: RoboForm 9.5.7

RoboForm logo (79 pix) Versie 9.5.7 van RoboForm is uitgekomen. Dit programma is ruim twintig jaar geleden ontstaan als een hulpmiddel bij het invullen van formulieren en is inmiddels doorgegroeid naar een complete wachtwoordmanager. Het programma is beschikbaar voor Windows, Linux, macOS, Android en iOS, en als plug-in voor de bekendste webbrowsers. Het programma is gratis te gebruiken, maar wel met enkele beperkingen. Naast het veilig opslaan van wachtwoorden en passkeys, kan het ook sterke wachtwoorden genereren en waarschuwen als een wachtwoord voorkomt in een lijst met gelekte wachtwoorden. Hieronder zijn de veranderingen sinds versie 9.5.4 voor je op een rijtje gezet.

Changes in version 9.5.7:
  • Added the Authenticator tool in the RoboForm Desktop Editor to show all Logins with TOTP.
  • Increased the default length of generated password to 22 chars, was 16.
  • Updated the font style in the RoboForm Safenote Editor to use a fixed-width font.
  • Enterprise: implemented Login via SSO feature for company members.
  • New CodeSign certificate for RoboForm executables.
  • Miscellaneous bug fixes.
Changes in version 9.5.6:
  • Fixed Popularity algorithm.
Changes in version 9.5.5:
  • Fixes in Popularity algorithm, to propagate it to RoboForm extension.
  • Miscellaneous bug fixes.

AI RoboForm

Versienummer 9.5.7
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Android, Linux, macOS, iOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Siber Systems
Download https://www.roboform.com/download
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 30-03-2024 09:50 7

30-03-2024 • 09:50

7

Bron: Siber Systems

Update-historie

30-03 RoboForm 9.9.3 0
11-02 RoboForm 9.9.2 0
18-12 RoboForm 9.9.1 5
14-11 RoboForm 9.8.4 2
10-'25 RoboForm 9.8.2 0
08-'25 Roboform 9.7.9 1
07-'25 RoboForm 9.7.8 0
07-'25 RoboForm 9.7.7 8
05-'25 RoboForm 9.7.3 1
05-'25 RoboForm 9.6.8 1
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Reacties (7)

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sircampalot 30 maart 2024 12:43
Ik heb jaren geleden twee lifetime licenses gekocht voor dit product (~50 euro per stuk).
Echter geldt die license niet voor versie > 7.
Inmiddels is die oude versie incompatible met oa firefox.

Ik voelde me behoorlijk genept, en ben al geruime tijd over naar Bitwarden.
hjb012 30 maart 2024 12:49
Same here, versie 7 en hoger is niet geldig met aangekochte licentie. De klanten belazeren noem ik zoiets.
Ra_gdd 30 maart 2024 14:30
Hebben jullie paswoorden kunnen exporteren uit Roboform en terug importeren naar Bitwarden?
sircampalot @Ra_gdd30 maart 2024 14:38
Het is al een tijd geleden, ik heb als tussenstap Lastpass gebruikt.
Exporteren ging met roboform niet geloof ik, Lastpass kon het wel.

Ik ben van Lastpass weggegaan toen zij de gratis accounts gingen beperken.
Het is niet zo dat ik niet wil betalen, maar ik ben tegen het verplichten.
Ik doneer nu aan Bitwarden.

[Reactie gewijzigd door sircampalot op 24 juli 2024 13:44]

Ra_gdd 30 maart 2024 11:27
Kan niet zonder deze tool.
Voor mijn werk moet ik veel inloggen in verschillende online accounts en met dit is dit een fluitje van een cent.
Ook aanmaken van online account is kinderspel omdat deze programma alle data invult zoals mijn gegevens als naam, adres, email etc...
En omdat dit multi platform is heb ik overal mijn paswoorden mee via o.a. smartphone..
AibohphobiA BoB @Ra_gdd30 maart 2024 14:26
Kan niet zonder deze tool.
Jawel hoor, probeer Bitwarden maar eens, ben je zo over. :)
Check_Mate @AibohphobiA BoB31 maart 2024 08:50
Ik ben ook een trouwe gebruiker van RoboForm.

Ik heb geen lifetime licentie aangekocht maar snap wel dat je je bedrogen voelt als ze er zo mee omgaan… Even los van de gebroken belofte voor de lifetime licentie…

Mijn RF licentie verloopt binnenkort en ik vraag me af of Bitwarden fijner is in gebruik?

(… ben er inmiddels achter hoe ik RF kan exporteren naar BW 😊)

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