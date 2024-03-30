Versie 9.5.7 van RoboForm is uitgekomen. Dit programma is ruim twintig jaar geleden ontstaan als een hulpmiddel bij het invullen van formulieren en is inmiddels doorgegroeid naar een complete wachtwoordmanager. Het programma is beschikbaar voor Windows, Linux, macOS, Android en iOS, en als plug-in voor de bekendste webbrowsers. Het programma is gratis te gebruiken, maar wel met enkele beperkingen. Naast het veilig opslaan van wachtwoorden en passkeys, kan het ook sterke wachtwoorden genereren en waarschuwen als een wachtwoord voorkomt in een lijst met gelekte wachtwoorden. Hieronder zijn de veranderingen sinds versie 9.5.4 voor je op een rijtje gezet.

Changes in version 9.5.7: Added the Authenticator tool in the RoboForm Desktop Editor to show all Logins with TOTP.

Increased the default length of generated password to 22 chars, was 16.

Updated the font style in the RoboForm Safenote Editor to use a fixed-width font.

Enterprise: implemented Login via SSO feature for company members.

New CodeSign certificate for RoboForm executables.

Miscellaneous bug fixes. Changes in version 9.5.6: Fixed Popularity algorithm. Changes in version 9.5.5: Fixes in Popularity algorithm, to propagate it to RoboForm extension.

Miscellaneous bug fixes.