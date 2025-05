Bitwarden is een crossplatform- en opensourcewachtwoordbeheerdienst die persoonlijke gegevens in een versleutelde digitale kluis opslaat. Het is in de basis gratis te gebruiken en voor een klein bedrag per jaar is er toegang tot diverse extra's, zoals het kunnen opslaan van totp-codes, inloggen met een YubiKey en opslagcapaciteit voor bijlagen. Bitwarden is beschikbaar online, als desktopclient, als mobiele app en als plug-in voor diverse webbrowsers. Nieuw in deze versie is onder meer de mogelijkheid om passkeys op mobiele apparaten te gebruiken.

Password Manager Clone organization items from My vault: Users with Can manage permission can now clone organization-owned items from their Vaults view. Learn more here.

Browser extension platform upgrade: Starting this week, Password Manager browser extensions will begin a gradual upgrade to a new extension platform called Manifest V3, beginning with 1% of users and increasing incrementally throughout the month of May. You do not need to take action either to initiate this upgrade or once it’s completed. Admin Console Splunk Cloud integration: The Bitwarden Event Logs app is available for information and event management on Splunk Cloud Classic and Splunk Cloud Victoria. Learn more here.