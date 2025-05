TechSmith heeft versie 2023.4.8 van Camtasia voor Windows en macOS uitgebracht. Met dit programma kunnen op een eenvoudige manier video's voor trainingen en presentaties worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan een video over de werking van een bepaalde applicatie die met een voice-over wordt toegelicht, of een PowerPoint-presentatie samengevoegd met een opname van een lezing. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina, waar de mogelijkheden op een rijtje worden gezet. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Feature Updates Updated Google Drive integration to meet increased Google security standards.

Removed automatic adding of the Emphasize effect to audio. Updates for IT Administrators Updated WiX to version 3.14.1 which addresses CVE 2024-29187, where a local attacker could elevate privileges when the Camtasia installer is running, and CVE 2024-29188, where a local attacker could elevate privileges to delete files when the Camtasia installer is running. Bug Fixes Fixed a bug where video streams on certain MP4 files would not be recognized.

Fixed a bug where uncompressed video in AVI files failed to decode properly.

Fixed a bug where certain TSCC AVI files could fail to decode properly.

