Versie 1.213.0 van CudaText is uitgekomen. Deze opensource- en crossplatform teksteditor is beschikbaar voor Windows, Linux, macOS, BSD en Solaris. Het programma heeft uitgebreide mogelijkheden die met name voor softwareontwikkelaars interessant zijn. Het is ontwikkeld in Object Pascal, start snel en door middel van Python-add-ons kan de functionaliteit verder worden uitgebreid. Het programma wordt actief ontwikkeld en regelmatig verschijnen er nieuwe versies. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Added: New command "File / Rename..."

Find-dialog has new option 'Im': immediate search, ie find-as-you-type; old option 'Hi' is not connected with find-as-you-type anymore

Project Manager improvements: added hotkeys Ctrl + C / Ctrl + X / Ctrl + V / Del / etc (all visible in the context menu); added context menu commands "Backup", "Copy path", "Properties..."; added toolbar button "Recent projects"

Better "links_regex" option value Fixed: On toggle split-view, show folding for paired editor if it has Pascal tree-helper