Als je zelf een laadpaal voor de elektrische auto in elkaar wilt knutselen, kun je meestal een hoop geld besparen. In dat geval heb je onder meer een EVSE nodig, bijvoorbeeld de opensource SmartEVSE van fabrikant Stegen. Voor deze controller zijn verschillende firmwares beschikbaar, zoals de originele van Stegen, of een alternatieve door de community ontwikkelde versie met allerlei extra functionaliteit. Aan de laatste heeft de hier op Tweakers bekendstaande dingo35 meegewerkt, en hij is op dit moment eigenlijk nog de enige actieve ontwikkelaar. Dingo35 heeft besloten het project te forken en het onder eigen beheer uit te brengen. Versie 3.5.0 is verschenen en de releasenotes van die uitgave kunnen hieronder worden gevonden.

Finally, the stability of Stegen's v3.0.1 and the functionality of serkri-v1.8.0 combined, here is release v3.5.0! (Possibly) breaking changes:

The derived mac-id that was used as a prefix for mDNS and MQTT is replaced by the serial number of your SmartEVSE. You can find this number on a sticker on your SmartEVSE or by looking at your mDNS registry. It is (from now on) also the number your AP announces itself with when configuring your Wifi parameters.

Because we added some kWh meters, the config of your MainsMeter or EVMeter might be changed to the wrong type; we prevent this for future releases by reserving some slots so we can add more meters without changing their config id.

CHECK YOUR MAINSMETER AND YOUR EVMETER CONFIG after upgrade!

Changes from v3.5.0-RC2:

Lcd: goto OFF mode on left button long press also when not charging

Fix getting NTP from public server, no longer getting NTP from dhcp

Fix powermeasurement for EastronInv

Only show Circuit menu option when EVMeter configured, thx to devdems!

Fix Mainsmeter timeout

parametrize MIN_CURRENT so it can be modified compiletime

For complete changes from v1.8.0 look at release notes from v3.5.0-RC1 and v3.5.0-RC2 !

NOTE: After upgrading, CHECK your MainsMeter and your EVMeter config; we had to change the configuration codes when adding new types of meters.