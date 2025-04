NAPS2 is een opensource- en cross-platformprogramma waarmee documenten kunnen worden gescand. Het staat voor Not Another PDF Scanner, maar dat dekt de lading niet helemaal, want het kan niet alleen naar pdf scannen, maar ook naar tiff, jpg en png. Voor het scannen wordt gebruikgemaakt van standaard Twain- of WIA-drivers en voor ocr gebruikt het Tesseract. Versie 7.4.1 is uitgekomen en daar zijn de volgende veranderingen en verbeteringen in aangebracht:

Changes in 7.4.1: Improved OCR text alignment

Added "Open With" support for PDF and image files

Changed some labels to improve clarity "Automatically run OCR after scanning" → "Pre-emptively run OCR after scanning" "Flip duplexed pages" → "Flip back sides of duplex pages"

Added HTTPS support for scanner sharing Uses an auto-generated self-signed certificate by default Admins can set EsclServerCertificatePath to use a custom certificate Admins can set EsclSecurityPolicy to force servers/clients to only use HTTPS This affects all ESCL devices, not just shared scanners

Improved ESCL reliability with network interruptions

Fixed some issues with Preview window zooming

Made confirmation dialogs more consistent (OK/Cancel vs. Yes/No)

Added more default keyboard shortcuts

Mac: Fixed issues with keyboard shortcuts

Mac: Added some missing menu items (Zoom In/Out, Move Up/Down, Profiles)

Linux: Added a signature to .deb/.rpm packages

Windows: The .msi installer can no longer be used to upgrade over .exe

Bug fixes