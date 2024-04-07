Er is met versienummer 9.6 een nieuwe ontwikkelbuild van Wine verschenen. Wine is een opensource-implementatie van de Windows- api en maakt het mogelijk om DOS- en Windows-programma's op Linux, FreeBSD, Solaris en macOS te draaien. Een grote groep ontwikkelaars draagt bij aan Wine en er is voor gekozen om elke twee weken een nieuwe zogeheten ontwikkelversie uit te brengen in plaats van te wachten tot er een aantal nieuwe functies klaar is. Een paar keer per jaar verschijnt er een stabiele uitgave. De database met applicaties die onder Wine werken, al dan niet met behulp van kleine aanpassingen, bevat op het moment van schrijven 29.323 titels, wat er 24 meer zijn dan twee weken geleden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What's new in this release: Support for advanced AVX features in register contexts.

More Direct2D effects work.

Support for RSA OAEP padding in BCrypt.

Interpreted mode fixes in WIDL. Bugs fixed in 9.6 (total 18): #20694 Mozart 10/11: Cannot save gif jpg or tiff, png + bmp are empty, emf only partial.

#26372 TI-83 Plus Flash Debugger buttons are not visible

#28170 "Text Service and Input Languages" needs unimplemented function USER32.dll.LoadKeyboardLayoutEx called

#41650 SolidWorks 2016 crashes on launch

#43052 ChessBase 14 - crashes right after start

#46030 Trackmania Unlimiter 1.3.x for TrackMania United Forever 2.11.26 crashes at account selection screen (heap manager differences, incorrect assumptions of mod on internal game engine data structures)

#47170 nProtect GameGuard Personal/Anti-Virus/Spyware 3.x/4.x kernel drivers crash due to 'winedevice' PE module having no export table

#49089 nProtect Anti-Virus/Spyware 4.0 'tkpl2k64.sys' crashes on unimplemented function 'fltmgr.sys.FltBuildDefaultSecurityDescriptor'

#50296 Multiple 32-bit applications fail due to incorrect handling of 'HKLM\Software\Classes' key in 64-bit WINEPREFIX (shared key under Windows 7+ WOW64)(Autocad 2005)

#53810 [Regression] Visual Novel Shin Koihime Eiyuutan crashes after opening movie plays

#54378 VrtuleTree calls unimplemented function ntoskrnl.exe.ExGetPreviousMode

#56188 d2d1:d2d1 frequently fails on the GitLab CI

#56376 Nerf Arena Blast Demo only displays a black screen

#56394 Final Fantasy XI Online: Mouse/pointer cursor activates at unintended times.

#56438 Multiple games have texture glitches (Iron Harvest, The Hong Kong Massacre)

#56469 configure incorrectly setting ac_cv_lib_soname_vulkan value on macOS

#56487 wshom tests timeout on Wine

#56503 CryptStringToBinary doesn't adds CR before pad bytes in some cases