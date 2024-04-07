Software-update: VueScan 9.8.32

VueScan logo (75 pix) Hamrick Software heeft versie 9.8.32 van VueScan uitgebracht. Het programma kan worden gebruikt als vervanger van de bij scanners meegeleverde twain-drivers en biedt vaak meer instelmogelijkheden. In veel gevallen kan het programma ook scanners aansturen als de fabrikant zelf geen driver voor het desbetreffende besturingssysteem heeft uitgebracht. Naast scannen kan het ook enkele bewerkingen uitvoeren, zoals crop, sharpen, grainreduction en het aanpassen van de kleurbalans. VueScan is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux, en biedt ondersteuning voor ruim 7700 scanners van 42 fabrikanten. Het programma is te gebruiken in 28 talen, waaronder het Nederlands. In deze uitgave zijn er onder meer problemen in diverse scanners van Fujitsu en Canon verholpen:

What’s new in version 9.8.32:

VueScan 9.7.86 screenshot (620 pix)

Versienummer 9.8.32
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Hamrick Software
Download https://www.hamrick.com/alternate-versions.html
Licentietype Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 07-04-2024 09:22
0 • submitter: danmark_ori

07-04-2024 • 09:22

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Submitter: danmark_ori

Bron: Hamrick Software

Update-historie

14-06 VueScan 9.8.55 7
14-05 VueScan 9.8.54 1
26-03 VueScan 9.8.53 3
20-02 VueScan 9.8.52 0
06-02 VueScan 9.8.51 2
19-12 VueScan 9.8.50 12
11-'25 VueScan 9.8.49 10
10-'25 VueScan 9.8.48 2
09-'25 VueScan 9.8.47 6
05-'25 VueScan 9.8.46 0
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