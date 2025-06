Versie 1.210.0 van CudaText is uitgekomen. Deze opensource- en crossplatform teksteditor is beschikbaar voor Windows, Linux, macOS, BSD en Solaris. Het programma heeft uitgebreide mogelijkheden die met name voor softwareontwikkelaars interessant zijn. Het is ontwikkeld in Object Pascal, start snel en door middel van Python-add-ons kan de functionaliteit verder worden uitgebreid. Het programma wordt actief ontwikkeld en regelmatig verschijnen er nieuwe versies. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Added: Use new version of fcl-json lib to faster load big 40Mb-size session files with big changed file text

Can disable Ctrl + Enter hotkey in the Find-dialog via new option "find_ctrl_enter"

Can disable 'Highlight all' feature of Find-dialog for huge lines via new option "find_hi_max_line_len" Fixed: Plugin Insert_Pics cannot set 'scroll last line on top' property for the splitted-view editor

Windows: fix focusing main app window by Alt-Tab from _non-modal_ plugin dialogs (no such major plugins exist yet)

Qt5 version: hotkeys display for ` , Ctrl + ` , - , Shift + - , Shift + = (fixed in Lazarus)

, + , , + , + (fixed in Lazarus) Qt5 version: FindInFiles plugin input fields are empty after pressing "Find" (fixed in Lazarus)