Versie 25.60 van XYplorer is uitgekomen. Dit bestandsbeheerprogramma voor Windows heeft tabbladen, een uitgebreide zoekfunctie en een veelzijdige preview. Het is klein en hoeft niet te worden geïnstalleerd om zijn werk te kunnen doen. De gebruikersinterface is geheel naar eigen smaak in te stellen en er zijn diverse mogelijkheden om taken die vaak voorkomen, te automatiseren. Een standaardlicentie kost 35 dollar. Daarvoor mag het programma voor altijd worden gebruikt, maar word je slechts een jaar voorzien van updates. Voor het dubbele ontvang je de updates voor altijd. In deze uitgave treffen we voornamelijk cosmetische veranderingen aan.

What’s New in 25.60? Custom Thumbnail Overlays. Now you can overlay any file information over a thumbnail in a style of your choice. Photographers will appreciate seeing the date the shot was taken and camera settings such as focal length, aperture, exposure time, and ISO speed. Many Other Improvements. See change log.