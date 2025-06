Kort na het verschijnen van Notepad++ versie 8.6.3 is er wegens een probleem alweer een opvolger uitgekomen. Deze uitgebreide teksteditor heeft diverse mogelijkheden die vooral voor programmeurs handig zijn, zoals syntax-highlighting voor onder andere C, C++, Java, HTML, XML en PHP. Ook biedt het programma de mogelijkheid om meer dan één document tegelijk te bewerken of één document op twee verschillende plaatsen te onderhouden. Wie de nieuwste versie wil gebruiken, moet deze zelf downloaden. De ingebouwde updater van Notepad++ biedt updates namelijk pas een week na hun verschijnen aan, om eventuele ernstige bugs nog te kunnen oplossen. In deze uitgave is het volgende probleem verholpen:

Notepad++ v8.6.4 regression-fix: Fix regression that the view cannot be activated by mouse clicking. (Fix regression)