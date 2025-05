Er is met versienummer 9.2 een nieuwe ontwikkelbuild van Wine verschenen. Wine is een opensource-implementatie van de Windows- api en maakt het mogelijk om DOS- en Windows-programma's op Linux, FreeBSD, Solaris en macOS te draaien. Een grote groep ontwikkelaars draagt bij aan Wine en er is voor gekozen om elke twee weken een nieuwe zogeheten ontwikkelversie uit te brengen in plaats van te wachten tot er een aantal nieuwe functies klaar is. Een paar keer per jaar verschijnt er een stabiele uitgave. De database met applicaties die onder Wine werken, al dan niet met behulp van kleine aanpassingen, bevat op het moment van schrijven 29.299 titels, wat er 25 meer zijn dan twee weken geleden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What's new in this release: Mono engine updated to version 9.0.0.

A number of system tray fixes.

Exception handling improvements on ARM platforms. Bugs fixed in 9.2 (total 15): #43993 Quick3270 5.21: crashes when using the Connect function

#47521 digikam 6.10 crashes on start

#51360 vkGetDeviceProcAddr invalid behavior for functions from extensions unsupported by host Vulkan instance

#51770 digikam-7.1.0 freezes on start

#51843 dlls/ws2_32/socket.c:839:17: error: ‘IP_ADD_SOURCE_MEMBERSHIP’ undeclared here

#53934 __unDName fails to demangle a name

#55997 Dolphin Emulator crashes from 5.0-17264

#56122 LANCommander won't start, prints "error code 0x8007046C" (ERROR_MAPPED_ALIGNMENT)

#56243 ShowSystray registry key was removed without alternative

#56250 Elite Dangerous client gets stuck on black screen after launch

#56256 Windows Sysinternals Process Explorer 17.05 shows incomplete user interface (32-bit).

#56259 Microsoft Webview 2 installer hangs forever

#56265 Epic Games Launcher 15.21.0 calls unimplemented function cfgmgr32.dll.CM_Get_Device_Interface_PropertyW

#56291 Kodu game lab crashes (with xnafx40_redist+dotnet48 preinstalled): Object reference not set to an instance of an object.

#56293 user32:msg test_recursive_hook fails on Windows 7