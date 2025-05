Sandboxie is een programma waarmee het mogelijk is om Windows-programma's in een afgeschermde omgeving te draaien. Op die manier zijn wijzigingen die door de programma's of webbrowsers worden aangebracht, eenvoudig ongedaan te maken en is er bovendien geen risico dat belangrijke onderdelen van het besturingssysteem worden aangetast. Sandboxie kan worden gebruikt op Windows 7 of hoger en wordt als open source aangeboden. Het is verkrijgbaar in een classic- en een plus-uitvoering. Op deze pagina is te vinden welke extra's de plus-versie biedt. Daarnaast zijn enkele functies alleen beschikbaar voor mensen die het project financieel steunen. De releasenotes voor deze uitgave kunnen hieronder worden gevonden.

Release Notes This is a maintenance release, it fixes many issues, essentially a regression introduced in 1.12.8. Fixed fixed issue with symlink resolver introduced in the previous build #3481