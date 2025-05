Hamrick Software heeft versie 9.8.26 van VueScan uitgebracht. Het programma kan worden gebruikt als vervanger van de bij scanners meegeleverde twain-drivers en biedt vaak meer instelmogelijkheden. In veel gevallen kan het programma ook scanners aansturen als de fabrikant zelf geen driver voor het desbetreffende besturingssysteem heeft uitgebracht. Naast scannen kan het ook enkele bewerkingen uitvoeren, zoals crop, sharpen, grainreduction en het aanpassen van de kleurbalans. VueScan is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux, en biedt ondersteuning voor ruim 7500 scanners van 42 fabrikanten. Het programma is te gebruiken in 28 talen, waaronder het Nederlands. In deze uitgave zijn een handvol problemen verholpen:

What’s new in version 9.8.26 Fixed problem with some rare crashes

Fixed problem with Canon TS8300 at 2400 dpi

Fixed problem with PIE PrimeFilm 120 Pro and PIE PrimeFilm 120 Pro Plus

Fixed problem with HP ScanJet 7500

Fixed problem with some Epson scanners with ‘Input | Number of samples”