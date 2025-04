Sandboxie is een programma waarmee het mogelijk is om Windows-programma's in een afgeschermde omgeving te draaien. Op die manier zijn wijzigingen die door de programma's of webbrowsers worden aangebracht, eenvoudig ongedaan te maken en is er bovendien geen risico dat belangrijke onderdelen van het besturingssysteem worden aangetast. Sandboxie kan worden gebruikt op Windows 7 of hoger en wordt als open source aangeboden. Het is verkrijgbaar in een classic- en een plus-uitvoering. Op deze pagina is te vinden welke extra's de plus-versie biedt. Daarnaast zijn enkele functies alleen beschikbaar voor mensen die het project financieel steunen. De releasenotes voor deze uitgave kunnen hieronder worden gevonden.

Fixed Make Duplicate Box Config keep the order of the original box configuration #3523

Save options as new defaults disappears from the Summary page #3522

fixed Windows Explorer has difficulty navigating when running in a sandbox with data protection enabled on Windows 11 #3517 #3516 the default template for privacy boxes now sets NormalFilePath=%ProgramData%\Microsoft\

fixed MessageBox with MB_DEFAULT_DESKTOP_ONLY or MB_SERVICE_NOTIFICATION can not display title and text correctly in security hardened box. #3529

fixed Can't run npm inside security hardened sandbox on Windows 11 #3505

fixed [1.12.6] Symlink and open path issue #3537 when a volume without a asociated drive letter is encountered sbie uses \drive{guid} instead of \drive[letter] Note: when the volume later gets a drive letter the data under \drive{guid} will be ignored!

fixed right click a sandbox shortcut - click run unsandboxed in order to open the file without sandbox #3528 Note: for the fix to take full effect the shell integration need to be re applied

fixed Error Status: 0x0000065b (Function Failed During Execution) #3504

fixed Privacy Enhanced Sandboxes are fully out of function with SBIE2204 error code #3542

fixed OpenFilePath directories are not enumerated within their parent folders #3519