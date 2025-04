Shutter Encoder is een gratis programma waarmee videobestanden kunnen worden bewerkt en geconverteerd. Het heeft een uitgebreide lijst met mogelijkheden, te lang om hier op te noemen. De video onder dit artikel laat in het kort de belangrijkste zien. Het programma is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux, en wordt actief ontwikkeld. Het toont geen advertenties, voegt geen watermerk toe en is ook in het Nederlands te gebruiken. De auteur leeft geheel van donaties. Zojuist is versie 17.8 beschikbaar gekomen en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 17.8: Added "Add a suffix" checkbox for outputs section

Added "Create a subfolder" checkbox for outputs section

Added "Audio normalization" checkbox to "Sound conversions"

Added "Add subtitles" section for "DVD" and "Blu-ray" functions

Improved "Rewrap" function for HEVC source file

Corrected invisible window at startup

Corrected bugs with "Broadcast codecs"

Corrected bug with remaining time display

Corrected bug with multichannel and "OPUS"

Corrected bug with "Replace audio" function

Corrected bug with "Rename the file(s)" option

Corrected bug with "Force interlacing" checkbox

Corrected bug with "Automatically wait for file to be ready" checkbox and "Watch folder"

Various corrections

Various improvements

Updated ffmpeg, ffprobe