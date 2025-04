Phil Harvey heeft versie 12.73 van ExifTool uitgebracht. ExifTool is een gratis en crossplatformprogramma waarmee de metadata van een groot aantal bestanden kan worden beheerd en bewerkt. Het werkt vanaf de commandline, maar er zijn oplossingen van derden beschikbaar waardoor het ook met een grafische gebruikersinterface kan worden gebruikt. Met enige regelmaat verschijnen er nieuwe versies, maar de meeste uitgaven worden onder de bètavlag beschikbaar gesteld. Ook deze update wordt als ontwikkelversie aangeduid; de laatste stabiele uitgave is versie 12.70. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 12.73 Added write support for Leica XMP-xmpDSA tags

Added read support for timed GPS from Yada RoadCam Pro 4K dashcam videos

Added read support for PNG cpIp chunk

Added range checks on lat/long values when writing QuickTime:GPSCoordinates

Decode a number of new values for Ricoh GR III tags

Decode a new Leica tag

Improved handling of Brotli compression errors

Enhanced API NoWarning option to also apply to app "Warning:" outputs

Identify PNG Plus files

Changed name of Pentax ISOAutoParameters to ISOAutoMinSpeed and improved decoding

Fixed writing of date/time tags in XMP-xmpMM:Pantry structure

API Changes: Added LimitLongValues option