De Mozilla Foundation heeft versie 115.6.1 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts. Verder zijn er een spamfilter, spellingscontrole, kalender en adresboek, en heeft het een aanpasbaar uiterlijk. In versie 115 treffen we onder meer een nieuwe gebruikersinterface aan, die van Mozilla de naam Supernova heeft meegekregen. Verder zijn de kalender en het adresboek verbeterd, en worden links niet meer in Thunderbird geopend, maar in de standaard webbrowser. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

What’s New OAuth2 now supported for comcast.net Fixes High CPU usage sometimes occurred with IMAP CONDSTORE (conditional STORE) enabled



Replying to a collapsed thread via keyboard shortcut (Ctrl+ R / Cmd + R ) opened a reply for every message in the thread

/ + ) opened a reply for every message in the thread Enabling Grouped By view after reversing sort order of column header caused messages to be grouped incorrectly

Opening thread pane context menu via keyboard did not always scroll view to selection

New mail indicator for POP3 accounts did not indicate new messages ready to be downloaded

Messages could not be moved to folders using Message > Move To if text or a link in the message had been clicked on first

MIME part boundaries were not properly terminated