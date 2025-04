Versie 23.3.2 van DBeaver is uitgekomen. Met dit programma kunnen databases worden beheerd. Het kan onder andere query's uitvoeren en data tonen, filteren en bewerken. Ondersteuning voor de bekende databases, zoals MySQL, Oracle, DB2, SQL Server, PostgreSQL, Firebird en SQLite, is aanwezig. Het is verkrijgbaar in een opensource- CE -uitvoering en drie verschillende commerciële uitvoeringen. Deze voegen onder meer ondersteuning voor verschillende nosql-databases toe, zoals MongoDB, Apache Cassandra en Apache Hive, en bevatten verder extra plug-ins en jdbc-drivers. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in DBeaver version 23.3.2: Metadata editor: New database objects wizard was redesigned Primary/unique key can be created automatically along with new columns

SQL Editor: Outline viewer of SQL queries structure was added Execution time format was improved Toolbar customization page opening was fixed Identifiers coloring was improved Autocomplete was fixed for multiline comments

Accessibility: notifications can be read with a screen reader (JAWs, NVDA or Narrator)

ER Diagram: connection errors handling was added

Data Transfer: Incorrect links in settings were fixed

AI: legacy OpenAI models were removed

General: Incorrect links to help articles were fixed Redundant items were deleted from the Context menu Global network settings preferences page is available again

Databases: ClickHouse: leagacy driver configuration was fixed Dameng: tablespaces are supported (thanks to @Stkai) Google Cloud SQL: redundant options were removed from the context menu MySQL: TLS 1.3 support was added MySQL and PostgreSQL: local native database clients can be found on macOS and Linux Teradata: metadata search was significantly enhanced

Localization: Ukrainian localization was added (thanks to @CrazyTapok-bit) Italian translation was improved (thanks to @coluzziandrea) Portuguese localization was fixed