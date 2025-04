Versie 1.27.2 van Syncthing is uitgekomen. Syncthing is een opensourceprogramma waarmee bestanden tussen twee computers kunnen worden gesynchroniseerd. Dit gebeurt zonder dat er een centrale server tussen zit, zoals dat wel het geval is bij opslagdiensten als bijvoorbeeld Dropbox, Google Drive, OneDrive en iCloud. De software is onder meer beschikbaar voor Windows, Linux, macOS en Android. Ook zijn er packages voor bijvoorbeeld Synology en QNAP. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Enhancements: #7406: Add UPnP support for IPv6 Bugfixes: #9041: cli subcommand does not use STHOMEDIR env var

#9183: Filesystem watching (kqueue) is enabled … with a lot of files

#9274: Missing lock in DeviceStatistics ("fatal error: concurrent map read and map write") Other issues: #9247: Embed binary releases signing key as a file instead of hardcoding a string

#9287: quic-go v0.40.1 (CVE-2023-49295)