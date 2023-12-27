Adlice Software heeft versie 5.2.0.0 van UCheck uitgebracht. Met dit programma kan de software op de computer up-to-date worden gehouden. Met de gratis uitvoering moet een scan handmatig uitgevoerd worden; de betaalde uitvoering kan dat periodiek automatisch doen en deze kan verder de ondersteunde programma's ook installeren als die nog niet op de computer aanwezig zijn. Het programma zelf heeft ondersteuning voor 247 programma's, maar tegenwoordig zijn er ook communityupdates. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 5.2.0.0: Updated to core 6.17.0 UI lib update Minor fixes

Added context menu for Downloads tab

Added translator name display

Added theme name (translation)

Minor color fixes

Added "Skip version" action to Installed tab

Fixed GDI leak leading to memory growth and crashes