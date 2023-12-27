Software-update: UCheck 5.2.0.0

UCheck logo (79 pix) Adlice Software heeft versie 5.2.0.0 van UCheck uitgebracht. Met dit programma kan de software op de computer up-to-date worden gehouden. Met de gratis uitvoering moet een scan handmatig uitgevoerd worden; de betaalde uitvoering kan dat periodiek automatisch doen en deze kan verder de ondersteunde programma's ook installeren als die nog niet op de computer aanwezig zijn. Het programma zelf heeft ondersteuning voor 247 programma's, maar tegenwoordig zijn er ook communityupdates. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 5.2.0.0:
  • Updated to core 6.17.0
    • UI lib update
    • Minor fixes
  • Added context menu for Downloads tab
  • Added translator name display
  • Added theme name (translation)
  • Minor color fixes
  • Added "Skip version" action to Installed tab
  • Fixed GDI leak leading to memory growth and crashes

UCheck

Versienummer 5.2.0.0
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Adlice Software
Download https://www.adlice.com/ucheck#alt_download
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 27-12-2023 18:15 5

27-12-2023 • 18:15

5

Bron: Adlice Software

Update-historie

20-07 UCheck 6.7.5 0
23-06 UCheck 6.7.3 11
02-06 UCheck 6.7.2 0
07-05 UCheck 6.7.0 0
25-04 UCheck 6.6.1 3
13-03 UCheck 6.6.0 3
26-02 UCheck 6.5.4 9
19-01 UCheck 6.5.3 3
17-12 UCheck 6.5.2 0
17-11 UCheck 6.5.0 1
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UCheck

geen prijs bekend

5 van 5 sterren
Systeem- en netwerkutility's

Reacties (5)

-Moderatie-faq
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slechtvalk 27 december 2023 22:26
Zo jammer dat SuMo er niet meer is.
JorisM @slechtvalk28 december 2023 10:16
Inderdaad. Hopelijk kan UCheck het stokje overnemen :)
msf1971 28 december 2023 14:23
Heeft iemand ervaring met deze programma? Hoe gezond zijn de gevonden updates vanuit deze programma. Ik heb net gedownload en uitgevoerd wel heeft 8 updates gevonden maar ik durf niet om te updaten want, aantal jaren geleden had ik vergelijkbare programma gebruikt (naam weet niet meer) na het updaten mijn pc was niet meer stabiel toen moest ik formateren want hij pakte updates die door Microsoft niet goed gekeurd.

Af en toe uitvoer ik deze handeling:
1. Type CMD and click command prompt as run as administrator.
2. User account control click Yes.
3. In command prompt type winget upgrade then press enter.
4. Another command type again winget upgrade --all and press enter. And start upgrade all applications at one time.

Tot heden geen problemen tegengekomen.
Arjantje72 @msf197128 december 2023 16:44
Bedoel je patch my pc toevallig?
msf1971 @Arjantje7229 december 2023 13:31
Ik weet echt niet meer? Volgens mij is meer dan 10 jaar geleden.

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