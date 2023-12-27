Versie 5.0.0 van Matomo is kort geleden uitgekomen. Matomo is een opensourcealternatief voor Google Analytics. Het maakt gebruik van php en een MySQL-database om zijn werk te doen. De functionaliteit kan eenvoudig worden uitgebreid met plug-ins, waarvan er ruim twintig worden meegeleverd. Natuurlijk kun je deze ook uitzetten als bepaalde functionaliteit niet nodig is. Voor meer informatie over Matomo verwijzen we naar deze pagina. De belangrijkste verbeteringen die in versie 5 zijn aangebracht zijn hieronder voor je op een rijtje gezet:

Enhanced accessibility Matomo now displays new icons in the navigation menu, clearer notifications, and proper link underlines in URLs for a better user experience. One of the many ways we’re striving to create an approachable, easy-to-use solution. Strengthened security We’ve enhanced security for more robust data protection. Your data security is our priority. Faster insights Run queries, fetch data, and generate faster than ever in Matomo. We’ve made improvements to query performance so you can get the insights you need quickly. Modernised front-end We’re paving the way for exciting future improvements by transitioning to Vue.js. This update lays the groundwork for a more responsive interface and faster development of new features. Improved compatibility Further support and compatibility-related improvements for PHP versions 8.1, 8.2 and the latest 8.3, so Matomo remains at the forefront of technology.