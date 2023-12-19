Software-update: HWiNFO32/64 7.68

HWiNFO logo (75 pix) Realix heeft versie 7.68 van HWiNFO uitgebracht. Dit programma geeft een overzicht van de hardware in een Windows-pc. Ook kunnen de processor, het geheugen en de harddisk aan enkele eenvoudige prestatietests worden onderworpen. Daarnaast kunnen de waarden van de diverse sensors op het moederbord, de videokaart en de harde schijf worden uitgelezen. Het programma maakt statusrapporten die in tekst-, csv- of XML-formaat kunnen worden gegenereerd. Naast de gratis versie is er ook een pro-versie, die onder meer gebruik in commerciële omgevingen toestaat en het verzamelen van data via de commandline mogelijk maakt. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in HWiNFO version 7.68:
  • Enhanced sensor monitoring on ASRock TRX50 WS.
  • Added monitoring of GIGABYTE WATERFORCE X II series coolers.
  • Added monitoring of Intel NPUs.
  • Added monitoring of NVIDIA GPU Crossbar Clock.
  • Optimized sensor polling with disabled CPU sensors.
  • Improved appearance of some controls in Dark Mode with high scaling.
  • Improved support of Intel Arrow Lake.
  • Enhanced preliminary support of Intel Panther Lake.
  • Fixed a possible crash in PresentMon when launching an application with non-ANSI name.
  • Added fan speed monitoring on ASUS ROG Strix G614JV.
  • Improved support of some ASPEED BMCs.
  • Added temperature monitoring of AMD CPU VRMs via SVI3.
  • Added monitoring of IPU Clock and Usage on AMD Phoenix and Strix.
  • Enhanced sensor monitoring on Maxsun mainboards.
  • Improved S.M.A.R.T. reporting on some USB NVMe drives with ASMedia controller.
  • Added HWiNFO Manual in the installer package.

HWiNFO32/64 7.44 build 5100

Versienummer 7.68
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Realix
Download https://www.fosshub.com/HWiNFO.html
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 19-12-2023 13:09 5

19-12-2023 • 13:09

5

Bron: Realix

Update-historie

26-05 HWiNFO32/64 8.48 4
14-04 HWiNFO32/64 8.46 4
04-03 HWiNFO32/64 8.44 1
24-02 HWiNFO32/64 8.42 2
09-01 HWiNFO32/64 8.40 0
12-11 HWiNFO32/64 8.34 0
10-'25 HWiNFO32/64 8.32 0
06-'25 HWiNFO32/64 8.28 4
05-'25 HWiNFO32/64 8.26 2
04-'25 HWiNFO32/64 8.24 3
Meer historie

Lees meer

HWiNFO32

geen prijs bekend

4.5 van 5 sterren
Systeem- en netwerkutility's

Reacties (5)

-Moderatie-faq
5
5
5
0
0
0
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Jeweettoch13 19 december 2023 14:49
Het programma is absoluut briljant.

Groot minpunt waar ik gister achter kwam is echter de optie Shared memory support voor het delen van sensoren in bv je toetsenbord display welke je elke 12u weer moet aanvinken en wel continue actief is voor de pro-versie.

v6.42 heeft dit als laatste versie voor zover bekend nog niet. dus ben om die reden teruggegaan op deze versie.
metalmania_666 @Jeweettoch1319 december 2023 15:21
Of je koopt de Pro versie als je deze functie veel gebruikt.

Ik heb jaren de pro gekocht omdat ik bepaalde functies veel gebruikte.
magician2000 @metalmania_66620 december 2023 00:55
Jammer dat je dan of een abonnement moet nemen, of fors geld mag neerleggen voor een perpetual licentie. Een tussenoplossing voor een perpetual met 1 jaar updates zou wel zo netjes zijn.

Echter, dit geld ondertussen voor heel erg veel software.
Cybergamer @Jeweettoch1319 december 2023 16:27
Je kan ook zelf een applet maken, diezelfde waardes staan nl. in de registry van Windows. Op die manier omzeil je de shared-memory limiet op een legale manier.

Ik gebruik het zelf voor mijn Rainmeter applets.

[Reactie gewijzigd door Cybergamer op 22 juli 2024 19:26]

Gerard001a 19 december 2023 14:29
Geweldig programma om eens uitgebreid onder de motorkap van uw pc te kijken 👍
Zelf gebruik ik het met regelmaat om te zien of de parameters nog in het groen staan 🙂

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.