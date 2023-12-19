Realix heeft versie 7.68 van HWiNFO uitgebracht. Dit programma geeft een overzicht van de hardware in een Windows-pc. Ook kunnen de processor, het geheugen en de harddisk aan enkele eenvoudige prestatietests worden onderworpen. Daarnaast kunnen de waarden van de diverse sensors op het moederbord, de videokaart en de harde schijf worden uitgelezen. Het programma maakt statusrapporten die in tekst-, csv- of XML-formaat kunnen worden gegenereerd. Naast de gratis versie is er ook een pro-versie, die onder meer gebruik in commerciële omgevingen toestaat en het verzamelen van data via de commandline mogelijk maakt. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in HWiNFO version 7.68: Enhanced sensor monitoring on ASRock TRX50 WS.

Added monitoring of GIGABYTE WATERFORCE X II series coolers.

Added monitoring of Intel NPUs.

Added monitoring of NVIDIA GPU Crossbar Clock.

Optimized sensor polling with disabled CPU sensors.

Improved appearance of some controls in Dark Mode with high scaling.

Improved support of Intel Arrow Lake.

Enhanced preliminary support of Intel Panther Lake.

Fixed a possible crash in PresentMon when launching an application with non-ANSI name.

Added fan speed monitoring on ASUS ROG Strix G614JV.

Improved support of some ASPEED BMCs.

Added temperature monitoring of AMD CPU VRMs via SVI3.

Added monitoring of IPU Clock and Usage on AMD Phoenix and Strix.

Enhanced sensor monitoring on Maxsun mainboards.

Improved S.M.A.R.T. reporting on some USB NVMe drives with ASMedia controller.

Added HWiNFO Manual in the installer package.