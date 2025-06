Bitwarden is een crossplatform- en opensourcewachtwoordbeheerdienst die persoonlijke gegevens in een versleutelde digitale kluis opslaat. Het is in de basis gratis te gebruiken en voor een klein bedrag per jaar is er toegang tot diverse extra's, zoals het kunnen opslaan van totp-codes, inloggen met een YubiKey en opslagcapaciteit voor bijlagen. Bitwarden is beschikbaar online, als desktopclient, als mobiele app en als plug-in voor diverse webbrowsers. De changelog voor versie 2023.12.0 laat de volgende veranderingen en verbeteringen zien:

Password Manager Option to turn off prompt to use passkeys: You can now choose whether or not your browser extension will ask to save and use passkeys. (see here).

Forward Email support on mobile: Forward Email can now be used on mobile apps as a forwarded email alias provider for the username generator (see here).

Vault health reports update: Organization members will now see organization-owned items which they have Can edit access to in their individual vault health reports. Admin Console Elastic integration: Bitwarden organizations can now use Elastic for security information and event management (SIEM) (see here).

CLI event logs: Event logs viewed from the web app will now specify which events were logged by the Bitwarden CLI.