Versie 8.11 van ImageGlass is verschenen. Deze volgt kort op versie 9.0, een grote update die alleen nog op Windows 10 en 11 werkt. ImageGlass is een klein, snel en eenvoudig opensource programma waarmee afbeeldingen kunnen worden bekeken. Het kan afbeeldingen zonder kwaliteitsverlies roteren en converteren naar een ander formaat, maar voor andere bewerkingen is het afhankelijk van externe software. In versie 8.0, die Kobe als koosnaam heeft meegekregen, is onder meer ondersteuning voor nieuwe formaten toegevoegd, kan ExifTool worden gebruikt voor het weergeven van exif-informatie en kan het de afzonderlijke frames tonen in een gif-afbeelding. Sinds versie 8.8 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

ImageGlass 8.11 Improvements Upgraded Magick.NET to v13.4 Bugfixes Fixed an issue where ImageGlass update prompt fails to recognize 64-bit Windows (#1712)

Fixed an issue where clicking "Save" button from Crop tool triggers "Save as" instead (#1614, #1631, #1654) ImageGlass 8.10 Improvements Upgraded Magick.NET to v13.3 Bugfixes Fixed a vulnerability occurring with WebP files (CVE-2023-4863) (#1655)

Fixed an issue where user cannot click the toolbar buttons when the window is inactive (#1202, #1363)

Fixed an issue where ImageGlass displays NEF files in wrong orientation (#1619)

Fixed an issue where ImageGlass could not display TIF files due to invalid tag 34031 (#1617) ImageGlass 8.9 Improvements Upgraded Magick.NET to v13.1.3

Added support for reading grayscale DNG images (#1575) Bugfixes Fixed an issue where ImageGlass always opens using nearest-neighbor zoom (#1549)

Fixed an issue where NEF files appear darker with colors less saturated (#1577)

Fixed an issue where ImageGlass displays NEF files in wrong orientation (#1478)

Fixed an issue where ImageGlass could not display TIF files due to invalid tag 32932 (#1583)