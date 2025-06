Versie 1.204.0 van CudaText is uitgekomen. Deze opensource- en crossplatform teksteditor is beschikbaar voor Windows, Linux, macOS, BSD en Solaris. Het heeft uitgebreide mogelijkheden die met name voor softwareontwikkelaars interessant zijn. Het is ontwikkeld in Object Pascal, start snel en door middel van Python-add-ons kan de functionaliteit verder worden uitgebreid. Het programma wordt actief ontwikkeld en regelmatig verschijnen er nieuwe versies. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Added New option "autocomplete_commit_on_enter"

Text viewer: it can change word-wrap mode in its 'text' mode (not correct with UTF-8 viewer encoding, sorry)

On editing with ui-tab splitted, carets/markers in the 2nd half must auto-adjust like in the 1st half

Folded state is now restored from session for built-in tree-helpers too

Reworked IME dialog in Gtk2 version Changed Text viewer: disabled selection with UTF-8 encoding due to unsolved problems with selection rendering in UTF-8 Fixed URL highlight must catch paired brackets (...) but ignore single closing bracket, because URLs are included in () in Markdown

Built-in tree-helpers didn't affect the 2nd half of splitted ui-tab

macOS: icon size was too big for macOS 11+

macOS: text viewer was blurry on Retina