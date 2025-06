Versie 4.16.0 van Matomo is uitgekomen. Matomo is een opensourcealternatief voor Google Analytics. Het maakt gebruik van php en een MySQL-database om zijn werk te doen. De functionaliteit kan eenvoudig worden uitgebreid met plug-ins, waarvan er ruim twintig worden meegeleverd. Natuurlijk kun je deze ook uitzetten als bepaalde functionaliteit niet nodig is. Voor meer informatie over Matomo verwijzen we naar deze pagina. De releasenotes voor deze uitgave zien er als volgt uit:

This release fixes a regression where goal metrics were no longer archived for ecommerce sites without additional goals along with some minor compatibility fixes with newer PHP versions.

Your Subscription, Your Way: We’ve made it simpler for you to access premium features, so you can personalise your experience and enjoy more value. You can read more about the premium feature changes here.

21 tickets have been closed by 11 contributors!