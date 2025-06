Versie 1.203.0 van CudaText is uitgekomen. Deze opensource- en crossplatform teksteditor is beschikbaar voor Windows, Linux, macOS, BSD en Solaris. Het heeft uitgebreide mogelijkheden die met name voor softwareontwikkelaars interessant zijn. Het is ontwikkeld in Object Pascal, start snel en door middel van Python-add-ons kan de functionaliteit verder worden uitgebreid. Het programma wordt actief ontwikkeld en regelmatig verschijnen er nieuwe versies. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Added: Lexer Markdown supports _proper_ folding, considers header levels

Lexer MediaWiki supports _proper_ folding

Lexer reStructuredText supports _proper_ folding

Lexer 'Ini files ^' supports folding

Tree-helper for WikidPad is now built-in (it also gives _proper_ folding), so you must remove Python tree-helper

Tree-helper for Textile is now built-in (it also gives _proper_ folding), so you must remove Python tree-helper

Reduced flickering in paired (splitted) editor, on editing big files with lexer

Lexer Python: support f-strings with inner quotes from Python 3.12 Changed: Disabled automatic unfolding of blocks above the editing line, in Python; it was irritating sometimes (and bad if unfolding block height is bigger than screen height); it reverts fix from 1.167.5 2022/07