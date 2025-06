Er is met versienummer 8.20 een nieuwe ontwikkelbuild van Wine verschenen. Wine is een opensource-implementatie van de Windows- api en maakt het mogelijk om DOS- en Windows-programma's op Linux, FreeBSD, Solaris en macOS te draaien. Een grote groep ontwikkelaars draagt bij aan Wine en er is voor gekozen om elke twee weken een nieuwe zogeheten ontwikkelversie uit te brengen in plaats van te wachten tot er een aantal nieuwe functies klaar is. Een paar keer per jaar verschijnt er een stabiele uitgave. De database met applicaties die onder Wine werken, al dan niet met behulp van kleine aanpassingen, bevat op het moment van schrijven 29.159 titels, wat er 41 meer zijn dan twee weken geleden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What's new in this release: More DirectMusic implementation.

Protocol associations exported to the Unix desktop.

Code cleanups in preparation for code freeze. Bugs fixed in 8.20 (total 20): #22904: Register URL protocol handlers under Linux

#52716: Sending key stroke (using [System.Windows.Forms.SendKeys]::SendWait) fails (seems to go into a loop?)

#53213: d3d10core:d3d10core & d3d11:d3d11 - test_texture() fails in the TestBot VMs

#53217: d3d10core:d3d10core & d3d11:d3d11 - test_cube_maps() crashes on gitlab-debian-32

#53218: d3d10core:d3d10core & d3d11:d3d11 - test_uint_shader_instructions() fails on llvmpipe

#54399: d3d11:d3d11 - test_vertex_formats() fails on Windows 11 + AMD

#54519: d3d9:visual - test_mipmap_upload() fails on AMD and Nvidia GPUs

#54780: UndertaleModTool display regression since wine-staging 8.4

#55316: d3d10core:d3d10core & d3d11:d3d11 fail systematically on w11pro64-amd

#55608: NAM won't open on new update

#55679: warframe doesn't start in experimental wow64 mode

#55715: Folio Views 4 crashes when storing a changed file

#55742: wine crashes when launching Captvty V3

#55782: System.Windows.Forms expects CreateActCtx() to succeed with truncated ACTCTX structure

#55789: Spectralayers 9 Pro crashes on audio playback

#55797: Max Payne (2001) has no sound

#55838: wget.exe fails to download anything (regression)

#55839: NtCreateSymbolicLinkObject fails with STATUS_OBJECT_TYPE_MISMATCH

#55842: Neverwinter Nights 2 Complete (GOG.com) crashes while starting a new game from the menu

#55856: cygwin hangs during installation at libzstd1-1.5.5-1