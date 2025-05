Apple heeft versie 17.1.1 van iOS uitgebracht. In iOS 17, dat geschikt is voor de iPhone Xs/Xr en later, is het onder meer mogelijk om een persoonlijk belscherm aan te maken. De persoon die je belt, krijgt dat te zien. Verder is er een stand-bymodus, waarbij de telefoon bij het opladen als een smart display functioneert. Ook zijn AirDrop, de berichtenapp en autocorrectie verbeterd. Deze update moet diverse problemen verhelpen, waaronder de volgende twee:

Deze update bevat probleemoplossingen voor je iPhone, waaronder: In zeldzame omstandigheden was het mogelijk dat Apple Pay en andere NFC-functies niet beschikbaar waren op iPhone 15-modellen na draadloos opladen in bepaalde auto's

De Weer-widget op het toegangsscherm gaf sneeuw mogelijk niet juist weer