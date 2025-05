Realix heeft versie 7.64 van HWiNFO uitgebracht. Dit programma geeft een overzicht van de hardware in een Windows-pc. Ook kunnen de processor, het geheugen en de harddisk aan enkele eenvoudige prestatietests worden onderworpen. Daarnaast kunnen de waarden van de diverse sensors op het moederbord, de videokaart en de harde schijf worden uitgelezen. Het programma maakt statusrapporten die in tekst-, csv- of XML-formaat kunnen worden gegenereerd. Naast de gratis versie is er ook een pro-versie, die onder meer gebruik in commerciële omgevingen toestaat en het verzamelen van data via de commandline mogelijk maakt. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in HWiNFO version 7.64: Integrated PresentMon for FPS, Frame Time and GPU Busy monitoring.

Enhanced fan speed monitoring on some ASUS notebooks.

Enhanced VRM monitoring on GIGABYTE Z690 and Z790 series.

Enhanced sensor monitoring on new MSI mainboards.

Extended Sensor name in sensors window to display in full row.

Fixed installing driver on encrypted drives/folders.

Fixed a possible crash on some CPUs with more than 64 cores.

Fixed missing L3 Cache size on some AMD Phoenix APUs.

Improved support of AMD Strix and Storm Peak.

Fixed monitoring of GPU D3D information when GPU is re-enabled after disabling.

Improved sensor monitoring on ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX ENCORE.

Improved support and monitoring of GIGABYTE TRX50 series.

Fixed misreporting of XMP profiles for modules with XMP 3.0 + EXPO.

Improved DDR5 timing calculation per CAS latencies supported.

Enhanced sensor monitoring on ASRock B650I Lightning, A620I Lightning, Z790 Nova.