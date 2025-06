Bitwarden is een cross-platform en opensourcewachtwoordbeheerdienst die persoonlijke gegevens in een versleutelde digitale kluis opslaat. Het is in de basis gratis te gebruiken en voor een klein bedrag per jaar is er toegang tot diverse extra's, zoals kunnen inloggen met een hardwaresleutel voor extra veiligheid en opslagcapaciteit voor bijlagen. Bitwarden is beschikbaar online, als desktopclient, als mobiele app en als plug-in voor diverse webbrowsers. De changelog laat verder de volgende veranderingen en verbeteringen zien:

Changes in Bitwarden 2023.8.0 Secrets Manager - General availability: Bitwarden Secrets Manager is now generally available for empowering developers, DevOps, and cybersecurity teams to centrally store, manage, automate, and deploy secrets at scale. Learn more about Secrets Manager plans and sign up today.

Import to a folder or collection: Import data directly to an existing folder, or if you're a member of an organization directly to a collection, from the Tools → Import data screen.