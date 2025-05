Versie 4.15.1 van Matomo is uitgekomen. Matomo is een opensourcealternatief voor Google Analytics. Het maakt gebruik van php en een MySQL-database om zijn werk te doen. De functionaliteit kan eenvoudig worden uitgebreid met plug-ins, waarvan er ruim twintig worden meegeleverd. Natuurlijk kun je deze ook uitzetten als bepaalde functionaliteit niet nodig is. Voor meer informatie over Matomo verwijzen we naar deze pagina. De releasenotes voor deze uitgave zien er als volgt uit:

What’s new? This patch release fixes a regression in our tracking code generator discovered in Matomo 4.15.0. 3 tickets have been closed by 2 contributors! #21039 There are unnecessary extra spaces in the generated campaign builder URL

#21007 Fix tag cloud visualization failing on formatted values

#21063 Some advanced options in tracking code generator do no longer work