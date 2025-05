Mozilla heeft een tweede update voor versie 115 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht, de laatste versie die nog ondersteuning biedt voor Windows 7 en 8, en macOS 10.12, 10.13 en 10.14. In versie 115 heeft Mozilla onder meer verbeteringen aangebracht in het importeren van instellingen uit andere browsers, is er hardwareversnelling voor Intel-gpu's onder Linux en kunnen tabbladen eenvoudiger worden afgesloten vanuit de tab manager. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Fixed Fixed a startup crash experienced by some Windows 10 and 11 users by blocking instances of a malicious injected DLL (bug 1841751)

Fixed a bug with displaying a caret in the text editor on some websites (bug 1840804)

Fixed a bug with broken audio rendering on some websites (bug 1841982)

Fixed a bug with patternTransform translate using the wrong units (bug 1840746)

A security fix.

Fixed a crash affecting Windows 7 users related to the DLL blocklist.

De volgende downloads zijn beschikbaar:

Mozilla Firefox 115.0.2 voor Windows (Nederlands)

Mozilla Firefox 115.0.2 voor Linux (Nederlands)

Mozilla Firefox 115.0.2 voor macOS (Nederlands)

Mozilla Firefox 115.0.2 voor Windows (Engels)

Mozilla Firefox 115.0.2 voor Linux (Engels)

Mozilla Firefox 115.0.2 voor macOS (Engels)

Mozilla Firefox 115.0.2 voor Windows (Fries)

Mozilla Firefox 115.0.2 voor Linux (Fries)

Mozilla Firefox 115.0.2 voor macOS (Fries)