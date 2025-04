Nvidia heeft nieuwe stabiele GeForce-drivers uitgebracht. De drivers dragen versienummer 536.40 WHQL, zijn geschikt voor Windows 10 en hoger, en kunnen worden gebruikt op kaarten gebaseerd op de Maxwell-architectuur of nieuwer. In deze uitgave is ondersteuning voor de nieuwe GeForce RTX 4060 toegevoegd. De changelog laat verder weer enkele bugfixes zien en een aantal problemen die wel al bekend zijn, maar waar nog geen oplossing voor is.

Gaming Technology Introduces support for the GeForce RTX 4060 Fixed Gaming Bugs [Street Fighter 6] Corruption during the fight start cutscene when MFAA is applied [4147907] Fixed General Bugs [Optix Denoiser] Addresses vignette effect that could appear on image border pixels

Not able to detect external HDMI display from NVCPL after driver re-installed [4085941] Open Issues Increase in DPC latency observed in Latencymon [3952556]

Applying GeForce Experience Freestyle filters cause games to crash [4008945]