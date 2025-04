Hamrick Software heeft versie 9.8.10 van VueScan uitgebracht. Het programma kan worden gebruikt als vervanger van de bij scanners meegeleverde twain-drivers en biedt vaak meer instelmogelijkheden. In veel gevallen kan het programma ook scanners aansturen als de fabrikant zelf geen driver voor het desbetreffende besturingssysteem heeft uitgebracht. Naast scannen kan het ook enkele bewerkingen uitvoeren, zoals crop, sharpen, grain reduction en het aanpassen van de kleurbalans. VueScan is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux, en biedt ondersteuning voor zo'n 7100 scanners van 42 fabrikanten onder Windows, Linux en macOS. Het programma is te gebruiken in 28 talen, waaronder het Nederlands. Sinds versie 9.8.08 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What’s new in version 9.8.10 Fixed problems when ‘Crop | Skew’ is non-zero

Mouse double-click resets both cropping and zoom

Dragging crop boxes are limited to the preview area

Added ‘Crop | Crop orientation’ for when ‘Crop | Crop size’ has a defined size

Improved visibility of Save/Save+ buttons

Improved whether default button is Scan/Scan+ or Save/Save+

Improved when automatic ‘Scan from preview’ is done

Added support for 4 Brother scanners Brother DCP-J1700DW Brother DCP-J1800N Brother DCP-J1800DW Brother MFC-J1800DW

What’s new in version 9.8.09 Fixed problem with scanned image sometimes not matching crop box

Fixed problem with scrolling image with mouse wheel when zoomed

Changed grid when dragging skew handle to use fine gray lines