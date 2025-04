Hamrick Software heeft versie 9.8.08 van VueScan uitgebracht. Het programma kan worden gebruikt als vervanger van de bij scanners meegeleverde twain-drivers en biedt vaak meer instelmogelijkheden. In veel gevallen kan het programma ook scanners aansturen als de fabrikant zelf geen driver voor het desbetreffende besturingssysteem heeft uitgebracht. Naast scannen kan het ook enkele bewerkingen uitvoeren, zoals crop, sharpen, grain reduction en het aanpassen van de kleurbalans. VueScan is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux, en biedt ondersteuning voor zo'n 7100 scanners van 42 fabrikanten onder Windows, Linux en macOS. Het programma is te gebruiken in 28 talen, waaronder het Nederlands. Sinds versie 9.8.06 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What’s new in version 9.8.08 Added using ‘Crop | Lock aspect ratio’ when adjusting crop box

Added guide grid when dragging skew handle

Improved appearance when zoomed

Improved scanning with Plustek OpticFilm 135 and Plustek OpticFilm 135i

Changed default increment of ‘Crop | Skew’ to 0.1 degrees

Fixed problem with drawing a new crop box

Fixed problem with dragging skewed IT8 outline

Fixed problem with ‘Input | Preview resolution’ or ‘Input | Scan resolution’ set to ‘Custom’

Fixed problem with crop box outside preview bounds when ‘Crop | Skew’ set to zero

Fixed problem with ‘Save’ button not being enabled when some options change

Fixed problem with changing ‘Input | Source’ when zoomed

Fixed problem with VueScan window not being centered on first install What’s new in version 9.8.07 Increased area around dots for dragging crop box

Limited ‘Crop | Skew’ to +/- 45 degrees (use ‘Input | Rotation’ to make image upright)

Added list of standard sizes to ‘Crop | Crop size’

Fixed problem with crop boxes

Fixed problem with ‘Crop | Lock aspect ratio’

Fixed problem when ‘Crop | Crop size’ set to ‘Maximum’

Fixed problem cropping with multi-frame film scanners

Fixed problem with order of frames from ‘Crop | Multi crop’

Fixed problem drawing IT8 guide lines