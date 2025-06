Versie 1.194.0 van CudaText is uitgekomen. Deze opensource en crossplatform teksteditor is beschikbaar voor Windows, Linux, macOS, BSD en Solaris. Het heeft uitgebreide mogelijkheden die met name voor softwareontwikkelaars interessant zijn. Het is ontwikkeld in Object Pascal, start snel en door middel van Python-add-ons kan de functionaliteit verder worden uitgebreid. Het programma wordt actief ontwikkeld en regelmatig verschijnen er nieuwe versies. De changelog sinds versie 1.193.0 ziet er als volgt uit:

Changes in version 1.194.0 Drag&Drop: Add: now it's possible to drag&drop text block from one ui-tab to another, without using 2+ groups: drag through the ui-tabs area Add: drag&drop of single-line selection is allowed into single-line fields (Console input, Code-Tree filter) Add: drag&drop of text: drop-marker is shown also when dragging to another ui-tab Add: drag&drop of ui-tab: drop-marker is shown also when dragging to another tab-group

Add: change of lexer is recorded to macros

Add: Project Manager supports old Python 3.4

Add: lexers C/C++: highlight illegal numeric suffixes

Add: lexer Batch: many improvements Changes in version 1.193.3 Change: replaced 2 options "lexer_dynamic_hilite" / "lexer_dynamic_hilite_max_lines" with single option "dynamic_highlight"; changed the default to 4000, ie it's now enabled by default

Change: removed space-char from option "autocomplete_commit_chars"

Add: new option "ui_statusbar_hint_lines" allows to set the statusbar hint height; also statusbar last cell now reacts to click

Add: lexer Bash: added 'dynamic highlight' rules for blocks: if/fi, case/esac, do/done

Fix: Windows: missed repaint on auto-deleting pair bracket

Fix: sometimes auto-completion was hiding on user typing