Mozilla heeft versie 113.0.1 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In versie 113 heeft Mozilla onder meer verbeteringen aangebracht in de picture-in-picturevideoweergave, het zoeken in de adresbalk en de privémodus van de browser. Verder hebben wachtwoorden gegenereerd door de browser nu ook speciale tekens en worden bij het importeren van favorieten uit Safari of Chrome nu ook de favicons meegenomen. In versie 113.0.1 zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

Fixed: Fixed incorrect colors for Windows users with installed monitor/display color profiles, particularly on wide gamut displays (bug 1832215)

Fixed borders being visible around fullscreen windows for some configurations (bug 1830721)

Fixed an issue which may cause users in some configurations to experience tearing when watching videos in fullscreen mode (bug 1830792)

De volgende downloads zijn beschikbaar:

