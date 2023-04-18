Shutter Encoder is een gratis programma waarmee videobestanden kunnen worden bewerkt en geconverteerd. Het heeft een uitgebreide lijst met mogelijkheden, te lang om hier op te noemen. De video onder dit artikel laat in het kort de belangrijkste zien. Het programma is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux, en wordt actief ontwikkeld. Het toont geen advertenties, voegt geen watermerk toe en is ook in het Nederlands te gebruiken. De auteur leeft geheel van donaties. Zojuist is versie 17.0 beschikbaar gekomen en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 17.0: Added ".gif" extension for the "Image" function

Added "AMD AMF Encoder" support with "AV1" function

Added "Use GPU" checkbox with "Video player" window

Added "CBR" encoding with "Nvidia NVENC" hardware acceleration

Added "Preserve metadata" checkbox for the "Web video" function

Ability to choose the ".tif" compression algorithm

Improved "Video player" window performance & quality

Improved "Display timecode" accuracy

Improved "Image capture" button

Improved framerate detection

Corrected bugs with "Web video" function

Corrected bug with "yadif x2" deinterlacing

Corrected bug with "Cut without re-encoding" function

Corrected bug with "DVD" function and NTSC frame rate

Corrected bug with "Replace audio" function using "shortest" mode

Corrected bug with "Hardware acceleration" checkbox with older Nvidia GPU

Updated Java version

Various corrections

Various improvements

Updated ffmpeg, ffplay, ffprobe, youtube-dl