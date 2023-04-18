Shutter Encoder is een gratis programma waarmee videobestanden kunnen worden bewerkt en geconverteerd. Het heeft een uitgebreide lijst met mogelijkheden, te lang om hier op te noemen. De video onder dit artikel laat in het kort de belangrijkste zien. Het programma is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux, en wordt actief ontwikkeld. Het toont geen advertenties, voegt geen watermerk toe en is ook in het Nederlands te gebruiken. De auteur leeft geheel van donaties. Zojuist is versie 17.0 beschikbaar gekomen en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:
Changes in version 17.0:
- Added ".gif" extension for the "Image" function
- Added "AMD AMF Encoder" support with "AV1" function
- Added "Use GPU" checkbox with "Video player" window
- Added "CBR" encoding with "Nvidia NVENC" hardware acceleration
- Added "Preserve metadata" checkbox for the "Web video" function
- Ability to choose the ".tif" compression algorithm
- Improved "Video player" window performance & quality
- Improved "Display timecode" accuracy
- Improved "Image capture" button
- Improved framerate detection
- Corrected bugs with "Web video" function
- Corrected bug with "yadif x2" deinterlacing
- Corrected bug with "Cut without re-encoding" function
- Corrected bug with "DVD" function and NTSC frame rate
- Corrected bug with "Replace audio" function using "shortest" mode
- Corrected bug with "Hardware acceleration" checkbox with older Nvidia GPU
- Updated Java version
- Various corrections
- Various improvements
- Updated ffmpeg, ffplay, ffprobe, youtube-dl